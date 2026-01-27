CHP Keşan Yönetimi ve Keşanlı gazeteciler, Marmara Yerel Medya Buluşması'nda gazeteciliğin dönüşüm süreci ve yerel basının sorunlarını tartıştı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan Yönetim Kurulu üyeleri ile Keşan'da görev yapan basın mensupları, Tekirdağ'da düzenlenen Marmara Yerel Medya Buluşmasına katıldı.

CHP İletişim tarafından Tekirdağ'da gerçekleştirilen programda; yerel medyanın karşı karşıya olduğu sorunlar, dijitalleşme süreci ve gazeteciliğin geleceği ele alındı. Buluşmanın açılış konuşmalarını CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut yaptı.

'Yerelden Ulusala: Türkiye'de Gazetecilik, Dönüşüm ve Gelecek' başlıklı panelin moderatörlüğünü CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp üstlenirken, panelde Balıkesir Birlik ve Demokrat Gazeteleri Yazı İşleri Müdürü İlkan Toprak, Edirne TGS Temsilcisi Tamer Yavuz ve muhabir Özer Enginler görüşlerini paylaştı.

Gazeteci Erdoğan Demir'in de hazır bulunduğu panelde, gazetecilerin tek çatı altında örgütlenmesi gerektiğine dair değerlendirmesi panelde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Panelistler ve moderatör Konuralp, bu yaklaşımın yerel medyanın güçlenmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Buluşmadaki söyleşilerde ise Emin Çapa, Yıldız Yazıcıoğlu ve İbrahim Kahveci, dijital, görsel ve yazılı basında yaşanan dönüşümü deneyimleriyle anlattı.