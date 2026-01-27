2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; kaymakamlar, belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile kurul üyeleri katıldı. 18,6 milyar TL'lik 466 proje toplantıda değerlendirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te düzenlenen toplantıda, 2025 yılı yatırım programı kapsamında il genelinde yürütülen projeler ayrıntılı şekilde ele alınırken, 2026 yılı yatırım programı çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan proje ve hizmetler değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyon gerektiren başlıklarda yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılı içerisinde Bilecik'te toplam 466 proje uygulamaya alındı. Bu projelerin toplam yatırım bedelinin 18 milyar 689 milyon 643 bin TL olduğu belirtildi. Yıl sonu itibarıyla projelerden 348'inin tamamlandığı açıklandı.

Toplantıda konuşan Vali Sözer, kamu yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Vali Sözer, il genelinde devam eden çalışmaların Bilecik'in kalkınmasına, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yatırımların daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.