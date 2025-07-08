Bursa'da Mudanya Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ikinci oturumunda, MUDAŞ AŞ’nin sermayesinin 341 milyon TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu kararla tarımsal faaliyetlerin hız kazanacağını belirtirken, Meclis’in Ağustos’ta da çalışmaya devam etmesi oy birliğiyle kabul edildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel meclis, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla önemli bir adım attı.

Dernekler Yerleşkesi’nde Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz Ayı İkinci Oturumu’nda, Mudanya Belediyesi iştiraki MUDAŞ AŞ’nin sermayesinin 341 milyon liraya yükseltilmesi oy çokluğuyla onaylandı.

TARIMSAL ÜRETİMDE YENİ HAMLE

Sermaye artışı kararının Mudanya’nın tarımsal potansiyelini artıracağını vurgulayan Başkan Dalgıç, “MUDAŞ AŞ’nin ortağı olduğu Tarım AŞ, bu taşınmazlarda meyve üretimi, sera alanları, soğuk hava deposu, yağhane ve sebze-meyve kurutma gibi faaliyetlerle tarımsal üretimi güçlendirecek. Bu adım, Mudanya’nın tarımsal kalkınmasına ivme kazandıracak.” dedi.

MECLİS AĞUSTOS’TA DA ÇALIŞACAK

Gündem maddelerinin görüşülmesi sonrasında ardından Başkan Dalgıç, ayrıca Ağustos ayında meclis çalışmalarının devam etmesi önerisinde bulundu. “Mudanya’nın bekleyen önemli konuları ve komisyonlarda devam eden çalışmalar var. En az ihtiyacımız olan şey tatil yapmak” diyen Dalgıç’ın önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Mudanya Belediye Meclisi 5 Ağustos’ta yeniden toplanacak ve komisyon çalışmaları kesintisiz sürecek.