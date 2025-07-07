Düzce’nin Sancaklar mevkisinde, D-655 karayolu Yığılca ışıklı kavşakta meydana gelen kazada, ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ambulans ve Otomobil Kavşakta Çarpıştı Yığılca istikametinden gelen Hüseyin Göktepe yönetimindeki 81 FJ 123 plakalı otomobil ile Akçakoca yönüne gitmekte olan 81 FN 940 plakalı ambulans, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Hüseyin Göktepe ve ambulans sürücüsü Yasin Yayasit, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.