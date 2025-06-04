Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu'nun düzenlediği Mudanya’nın ilk STEM Fuarı, bilime ve teknolojiye meraklı öğrencilerin projeleriyle renkli anlara sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bilim ve teknoloji rüzgarı esti.

Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu tarafından düzenlenen ilçenin ilk STEM Fuarı, öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanındaki projelerini sergiledi.

Açılışa Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun, Okul Müdürü Zeki Özdamar ve çevre okullardan gelen müdürler katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN YARATICI PROJELER

Öğretmen Hamithan Ekleme’nin koordinatörlüğünde hazırlanan fuarda, öğrenciler geçmişin ünlü matematikçilerini canlandırarak onların bilimsel katkılarını tanıttı.

Maket robotlar, mBot kodlama robotları ve Lego Spike ile tasarlanan robotik projeler büyük ilgi gördü. Yapay zeka ile oluşturulan resimler ise öğrencilerin teknolojiyi yaratıcı bir şekilde kullanma becerisini ortaya koydu.

EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA

Ziyaretçiler, STEM stantlarında interaktif oyunlar ve etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik, öğrencilerin özgüvenlerini artırmanın yanı sıra erken yaşta bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağladı.