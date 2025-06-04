Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı.ANKARA (İGFA) - LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav giriş yeri bilgilerinizi görmek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: igf