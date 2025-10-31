İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ne kayıtlı ileri yaş bireyler, Meslek Fabrikası'nda düzenlenen barista eğitimine katıldı. Renkli etkinlikte kahveye dair teorik bilgiler edinen katılımcılar, farklı kahve çeşitleri yapmayı da uygulamalı olarak öğrendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, renkli bir etkinliğe imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelyalı'da bulunan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ne kayıtlı ileri yaş yurttaşlar, Meslek Fabrikası'nda bir günlük barista eğitimine katıldı. Üç gün boyunca üç farklı grup halinde eğitime gelen katılımcılar, Barista Eğitmeni Ercan Turan tarafından teorik ve uygulamalı olarak kahveye dair bilgiler edindi.

Kahvenin inceliklerini öğrenen katılımcılar, daha sonra eğitmenin yönlendirmesiyle farklı kahve çeşitleri yapmayı öğrendi.

Yaşları 65 ile 85 arasında değişen katılımcılar kahve kültürünü yakından tanıyıp torunlarına kahve yapmayı deneyeceklerini söyledi.

TOPLAM 36 KİŞİYE EĞİTİM

Proje hakkında bilgi veren Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, 'Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak 28 kurs merkezinde mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Dönem dönem yurttaşlardan veya belediyemizin birimlerinden gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından gelen talep doğrultusunda, Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden faydalanan yurttaşlar için barista eğitimi düzenledik. Üç gün boyunca üç farklı grupta toplam 36 kişinin katılımını planlıyoruz. Ümit ediyoruz ki buradan eğitim alan kişiler hayatlarında bir kazanım elde etmiş olur' dedi.

JENERASYON FARKI KAPANIYOR

Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Ferhat Yıldız da 'Amacımız, ileri yaş grubunu bir araya getirerek onlar için etkileşim sağlamak. Ülke olarak bizde çay kültürü daha yaygın ama İzmir, kahve tüketimi konusunda önde gelen şehirlerden biri. Burada da kahve kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. İleri yaş bireylerin, yeni jenerasyonun kahve kültürünü tanımasını, hayata adapte olmasını sağlıyoruz. Devir öyle hızlı değişiyor ki ülkemizde de yeni nesil kahveler son 10 yılda hızlıca gelişti. İleri yaş bireyler buna adapte olmakta zorlanıyor. Bu farkı kapatmak için onlara böyle bir etkinlik planladık' diye konuştu.