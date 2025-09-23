Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği'nde olağan genel kurulunda Prof. Dr. Adalet Meral Güneş yeniden başkan seçildi. 3 yıllık yeni döneme başlayan dernek, lösemili çocuklara destek vermeye devam edecek.BURSA (İGFA) - 1994 yılında lösemili çocuklara ve ailelerine destek olmak amacıyla kurulan Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER), Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda, mevcut başkan Prof. Dr. Adalet Meral Güneş oy birliğiyle yeniden seçilerek 2025–2028 dönemi başkanlığına devam etme görevi aldı.

Genel kurul, Bursa LÖDER Rahime Gazioğlu Konukevi’nde gerçekleştirildi. Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, Bursa LÖDER olarak lösemi ve diğer kanser tanısı almış ya da farklı kan hastalıklarının tedavisi gören çocuklarımızın ve ailelerinin yanında gönüllülük esasıyla yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Yeni dönemde de daha fazla yardım toplayarak hastalarımıza destek olmaya ve Bursa için çalışmaya devam edeceğiz. Siz değerli Bursalılar, lütfen derneğinize sahip çıkmaya devam edin" dedi.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Bursa LÖDER’in 2025–2028 dönemi yönetim kurulunda Prof. Dr. Adalet Meral Güneş başkanlığında şu isimler yer aldı.

Yeni dönemde de Özgür İde Acarbacan Başkan Yardımcısı, Mustafa Tan sayman, Pınar Uğuryol Genel Sekreter olurken; Asiye Cömert, Serap Akkul Alyüz, Erkan Adalı, Serdar Bilgin,

Güler Uğurlu Altınel, Arzu Bacak ve Gökhan Alay ise üye olarak seçildi.

Bursa LÖDER, yeni döneminde de lösemili çocukların tedavi süreçlerinde yanlarında olmayı, sosyal destek sağlamayı ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.