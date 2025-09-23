Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kurulan Çocuk Meclisi’nin, 2025 yılı Eylül Ayı Toplantısı gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - Çocukların kent yönetimine fikirleriyle katkı sunduğu toplantı, Meclis Başkanı Meriç Yeşilçayır, Katip Efe Dokuzoğlu ve Yardımcı Katip Ayşegül Ece Erol’un başkanlığında yapıldı. Toplantıda önceki tutanak özetinin okunmasının ardından komisyonlardan gelen gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantının “Dilek ve Temenniler” bölümünde çocuklar, daha yaşanabilir bir Mersin için fikirlerini paylaştı. Kentin yeşil alanlarından sosyal etkinliklerine kadar birçok konuda çözüm önerileri sunan çocuklar, toplamda 27 önergeyle Meclis’e katkı sağladı.

YEŞİLÇAYIR: “KASIM’DA GÖREVİMİ DEVREDECEĞİM”

Çocuk Meclisi Başkanı Meriç Yeşilçayır, görev süresinin sonuna yaklaştığını belirterek duygularını paylaştı: “Sondan bir önceki Meclis Toplantımızı yaptık. Kasım Ayı’ndaki toplantımızda seçimler ve kutlamalar olacak. Görevimi başka bir arkadaşıma devredeceğim. Hem mutluyum hem de veda edeceğim için biraz üzgünüm.”

22 Kasım Cumartesi günü yapılacak Çocuk Meclisi Toplantısı, yılın son oturumu olacak. Aynı zamanda yeni başkanın belirleneceği seçim ve kutlama programlarıyla çocukların katılımı taçlandırılacak.