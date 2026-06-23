20 yıl süreyle araç muayene hizmetlerini 15 Ağustos 2027'den itibaren devralmaya hazırlanan TURKA, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde sağlanan mutabakat doğrultusunda kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere herhangi bir komisyon uygulanmayacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönemin hazırlıkları sürerken, hizmeti 15 Ağustos 2027 itibarıyla yürütecek olan TURKA'dan araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Şirket, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan araç muayene ödemelerinde komisyon alınmayacağını duyurdu.

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, araç sahiplerinden gelen geri bildirimlerin yeni hizmet modelinin şekillendirilmesinde önemli rol oynadığını belirterek, özellikle kartlı ödemelerde uygulanan komisyonun vatandaşların en fazla şikâyet ettiği konular arasında yer aldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda mutabakata varıldığını ifade eden Salman, '15 Ağustos 2027'den itibaren hizmet sunacağımız dönemde kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak ödemelerde herhangi bir komisyon uygulanmayacak' dedi.

81 İLDE 249 İSTASYON KURULACAK

Türkiye genelinde araç muayene altyapısına yönelik yoğun yatırım programı yürüttüklerini belirten Salman, amaçlarının yalnızca yeni istasyonlar açmak değil, ülkenin her noktasında aynı standartta hizmet veren, dijital altyapıyla desteklenen ve erişilebilir bir sistem oluşturmak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda 81 ilde toplam 249 yeni nesil araç muayene istasyonunun hizmet vereceğini açıklayan Salman, şartnamede yer alan 75 mobil istasyonun üzerine çıkarak ilk etapta 100 mobil istasyonu devreye almayı hedeflediklerini söyledi. Mobil istasyon sayısının ilerleyen dönemde 250'ye çıkarılması planlanıyor.

TURKA'nın araç muayene süreçlerini dijital teknolojilerle yeniden tasarlamayı hedeflediğini belirten Serhan Salman, yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera altyapıları ve lazer tarayıcı teknolojilerinin kullanılacağı örnek bir istasyonun İstanbul'da faaliyete geçirileceğini açıkladı. Türkiye'de trafikte 34 milyondan fazla aracın bulunduğunu hatırlatan Salman, tekrar muayenelerle birlikte yılda yaklaşık 16 milyon araç muayenesi gerçekleştirildiğini belirterek, hedeflerinin yüksek kapasiteli, hızlı ve kullanıcı dostu bir muayene sistemi kurmak olduğunu ifade etti.