Bursa Uludağ’da kampçıların uğrak yerlerinden biri olan Kocayayla’da hafasonu, yasaklara rağmen kamp ateşleri yakıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin yaz aylarının başından bu yana orman yangınlarına karşı verdiği mücadele kapmasında ormanlık alanlara girişler ve piknik ve mesire yerlerinde her türlü ateşi yakmak yasaklanmıştı.

1 Temmuz 2024 tarihinde konu ile ilgili Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada “ İlimizdeki piknik, mesire yerleri veya Orman Parkları işleticileri taahhütname ve sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte, bu alanlarda tedbir amacıyla mangal ve benzeri her türlü ateşli piknik yapmak yasaklanmıştır.” ifadelerine yer verilmişti.

YASAĞA RAĞMEN ORMAN DUMAN ALTI

Bursa’nın gözde kamp alanlarından biri olan Kocayayla’da haftasonu kalabalık geçti. Kampçılar ve piknikçiler yasağa rağmen kamp ateşi, mangal ve semaver yakmaktan geri durmadı. Öte yandan Kocayayla’da piknik alanındaki yoğun dumana rağmen denetim yapılmadığı da görüldü.

Ormanlık alanlara giriş ve ateş yakma yasağının, 1 Ekim 2024 tarihinde kalması bekleniyor.