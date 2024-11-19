Bursa Kızılay Kan Bağış Merkezi, İnegöl Belediyesi ve İnegöl Kızılay Şubesi iş birliğinde "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilecek kan bağışı etkinliği, 21-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın kan bağışının önemine dikkat çekmek ve bağışçı sayısını artırmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte, vatandaşlara çeşitli ikramlar ve çocuklar için oyuncak hediyeleri sunulacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm İnegöllü vatandaşları kan bağışına davet etti. Başkan Taban, “Kan bağışı, bir insanın hayatını kurtarmak adına yapabileceğimiz en anlamlı yardımlardan biri. Bağışçılarımızın her bir damla kanı, hayat kurtarıcı bir etkiye sahip. Bu anlamlı kampanyaya katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılay yetkilileri ise kan bağışının düzenli hale getirilmesinin önemine vurgu yaparak, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

İnegöl'deki etkinlik her gün saat 11.00 ile 19.00 arasında İnegöl Belediyesi eski hizmet belediye binası önünde yer alacak mobil bağış aracında yapılacak.