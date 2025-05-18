Uluslararası 2. Kapanca Sokak Festivali’nin ikinci günü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın coşkulu konseriyle adeta kulakların pasını sildi.KOCAELİ(İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin düzenlediği Uluslararası 2. Kapanca Sokak Festivali’nin ikinci günü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın harika konseriyle tamamlandı. Tarihi sokakların büyülü atmosferinde gerçekleşen konser, festivale katılan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konser sonrası orkestra şefi Gökhan Çelik’e hediye takdiminde bulundu.

“MUHTEŞEM BİR PERFORMANS”

Konser sonrası konuşan Başkan Hürriyet, “Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ikinci Kapanca Sokak Festivalinde de bizi yalnız bırakmadı. Tüm müzisyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir performans sergilediler. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e de sizleri buraya gönderdiği için teşekkür ediyor ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, zengin repertuarıyla sahneye çıkarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Çalınan parçalarla coşan vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, müziğin temposuna kendilerini kaptırarak dans etti. Festival alanı adeta açık hava eğlence merkezine dönüşürken, gece boyunca renkli anlar yaşandı. Hem sanatçılar hem de izleyiciler etkinlikten büyük keyif aldı.