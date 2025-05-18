Kocaeli Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu, 10. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’nde “Ritmik Uyumda Başarı Ödülü’ne” layık görüldüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu geçtiğimiz hafta düzenlenen 10. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’nde başarısı ile ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Keman Eğitmeni Oğuz Yaşar Özzeren yönetimindeki koro, “Ritmik Uyumda Başarı Ödülü’ne” layık görüldü.

Bu yıl 10. düzenlenen Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali İstanbul’da gerçekleştirildi. Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılan festivale Türkiye’nin dört bir yanından toplam 96 okul korosu katıldı. Festivalde Kocaeli’ni Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu temsil etti.

KIRMIZI-BEYAZ KIYAFETLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Aynı zamanda Oda Orkestrası’nın başkemancısı Oğuz Yaşar Özzeren’in şefliğindeki koro festivale 23 öğrenci ile katıldı. Çocuklar sahneye adım attıkları andan itibaren seyircileri kendilerine hayran bıraktı. Kırmızı-Beyaz renkteki kıyafetleriyle al bayrağı adeta sahnede dalgalandıran konservatuvar öğrencileri gurur dolu alkışlarla karşılandı.

Koro; Ziya Aydıntan’ın “Kırlara Doğru”, Yavuz Durak’ın “Mavi Gezegen” ve Fatih Peşmen’in “Tebessüm” adlı eserlerini seslendirdi. Muhteşem bir sahne performansı sunan koro, başarı ve disipliniyle büyük beğeni gördü.

Çocuk Korosu’nun “Ritmik Uyumda Başarı Ödülü’ne” layık görülmesi haberi Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda sevinçle karşılandı. Çocuklar mutluluklarını çok sevdikleri koro şefleri Oğuz Yaşar Özzeren ile paylaştı. Öğrencilerini kutlayan Özzeren ise her zaman yanlarında olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yönetimine ve Büyükşehir ailesine teşekkür etti.