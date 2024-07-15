Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi’nde bilinmeyen nedenle yüzlerce çam ağacının kesildiği haberi üzerine Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve DOĞADER Başkanı Murat Demir, bölgeye giderek köylülerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesinde bilinmeyen nedenle yüzlerce çam ağacı kesildi.

Mahalle sakinleri son yıllarda ormanların talan edildiğini öne sürdü.

https://twitter.com/BursaKentKonsey/status/1812809718009893197

Olayı duyar duymaz Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, bölgeye giderek köylülerle buluştu.

Ağlaşan Köyü’nün sınırları içerisinde bulunan çam ormanlarının katledilmesine sessiz kalınmayacağına ve Orman Müdürlüğü’nün yanlış bir uygulama yaptığına değinen Demir, ormanların tarla olmadığını; genç, yaşlı bakılmaksızın ağaçların kesilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.