Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 8 yıl önce bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük bir kahramanlık göstererek şehadete yürüyen Özel Harekât Polisi Serdar Gökbayrak'ın kabrine karanfil bırakıp dualar ederek, "Hainlerin karşısında, bakışıyla ölümü bile korkutan yiğitler vardı. Serdar Gökbayrak da Türkiye'nin yiğit evlatlarından biri oldu. Rabbim derecesini yükselsin, ruhu şad olsun” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde, hainlere karşı dimdik durarak büyük bir kahramanlığa imza atan ve şehadete yürüyen Özel Harekât Polisi'nin Arifiye'de bulunan kabrini ziyaret etti.

ALEMDAR AİLEYLE GÖRÜŞTÜ

Programa ayrıca Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Ali İnci, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürlü Selçuk Doğuş, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Alemdar, kabir başında düzenlenen anma programında şehidin ailesi, eşi, çocukları, kardeşlerine yeniden başsağlığı dileyerek bir süre sohbet etti.

KAHRAMAN POLİSİMİZİN HATIRASI

Darbe girişimini bastırmak için Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken açılan ateş neticesinde şehit düşen Serdar Gökbayrak'ın ortaya koyduğu kahramanlık, yeniden hatırlandı.

Başkan Alemdar, şehidin kabrine karanfil bıraktı ve dualar etti.

“VATAN AŞKI SINIR TANIMAZDI, TANIMADI DA…”

Al bayrağın yüzyıllar boyunca nice kahramanlar sayesinde ilelebet yaşadığını hatırlatan Başkan Yusuf Alemdar, "8 yıl önce bugündü. Darbe kalkışması yapan hainler, milletin iradesini hiçe sayarak silahlarını korkmadan 85 milyonun üzerine doğrulttu. Ancak bu memlekette kahramanların bitmeyeceğini, vatan aşkının sınır tanımadığını unutmuşlardı. İşte kahraman polisimiz Serdar Gökbayrak ve nice vatan sevdalısı, hainlere bunu öyle bir gösterdi ki bu bir destana dönüştü. O gece darbeyi bastırmak için korkusuzca koşarken şehit düştü Serdar'ımız. O’nun gibilerin vatan aşkı sınır tanımazdı ve tanımadı... Rabbim bu vatanda O'nun gibi nice yiğitler nasip etsin. Kahramanlar var olduğu sürece, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan susmayacaktır. Tüm şehitlerimizi dua, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.