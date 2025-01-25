Bursa Karacabey Belediyesi, öğrencilerin yarı yıl tatilini eğlenceli hale getirmek amacıyla birbirinden çeşitli, etkinlikler düzenliyor. Karacabey Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin sosyal yaşamını zenginleştirmeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Fatih Karabatı, “Her şey çocuklarımız için. Onların mutluluğu paha biçilemez.” dedi.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi, 20 Ocak 2025 tarihinde start alan yarı yıl tatilinde geleneksel hale getirdiği sömestir etkinliklerini bu yıl da dolu dolu gerçekleştiriyor. Atatürk Kültür Parkı Ergün Koç Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler, çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Karacabey Belediyesi’nin sömestir programları 27 Ocak Pazartesi "Orman Bekçisi" adlı tiyatro gösterisi ile devam edecek. Bu keyifli gösteri, çocukları doğa ve hayvan sevgisi konusunda bilinçlendirecek.

Ardından 29 Ocak Çarşamba günü ise Bubble Şov ile çocuklar eğlence dolu anlar yaşayacak. Rengârenk baloncuklar, miniklerin hayal dünyasını süsleyecek. Tüm etkinlikler saat 19.00’da başlıyor ve etkinliklere katılan çocuklar, palyaçolar, yüz boyama aktiviteleri, çeşitli oyunlar ve sınırsız patlamış mısır ikramlarının tadını çıkarıyor. Ayrıca etkinliklere katılmak isteyenler için Belediye önünden saat 18.30’da araç kaldırılacağı duyuruldu.

Belediye’nin sömestir etkinlikleri bununla da sınırlı kalmadı. 22 Ocak’ta iki grup halinde 7-15 yaş arası çocuklar için Akıl ve Zekâ Atölyesi ve aynı gün Amigurimi Oyun Atölyesi düzenlendi. Bu atölyelerde çocuklar, zekâ oyunları ve el sanatlarıyla becerilerini geliştirme fırsatı buldu. 23 Ocak’ta ise Anne Çocuk Cupcake etkinliği gerçekleştirildi. Anneler ve çocukları birlikte eğlenerek yaratıcı cupcake'ler tasarladı. Etkinlikte, anneler ve çocukları hem mutfak becerilerini geliştirdi hem de birlikte kaliteli vakit geçirdi.

Tüm bu etkinlikler sayesinde çocuklar, hem kültürel ve sanatsal etkinliklere katılarak sosyalleşiyor hem de çeşitli atölye çalışmaları ile yeni beceriler kazanıyor. Karacabey Belediyesi, bu etkinliklerle çocukların sömestir tatilini dolu dolu geçirmesini sağlıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, “Her şey çocuklarımız için. Onların mutluluğu paha biçilemez. Sömestir tatilinde çocuklarımız ve ailelerimiz için hazırladığımız dopdolu programlar sürüyor. Sanat ve eğlence dolu etkinliklerimize tüm çocuklarımızı anne babalarıyla birlikte davet ediyoruz. Gelin bu tatili birlikte renklendirelim. Karacabey Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçemizin sosyal yaşamını zenginleştirmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.