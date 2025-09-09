Bursa'da Karacabey Akıncılar Taraftar Grubu, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'yı ziyaret etti. Takımlarına desteklerini yineleyen gruba, Karabatı birlik içinde büyük başarılar kazanılacağını vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde tribünlerde verdikleri güçlü destekle bilinen Akıncılar Taraftar Grubu, Belediye Başkanı Fatih Karabatı’yı ziyaret ederek takıma olan inançlarını dile getirirken, spora sağladığı katkılardan dolayı da teşekkür etti.

Buluşma samimi bir atmosferde gerçekleşti. Karacabey Belediyespor’un sezona iyi başlayamasa da kısa sürede toparlanarak başarıya ulaşacağına inandıklarını belirten Akıncılar Taraftar Grubu Başkanı Ersel Güldal, tribünlerde her zaman takımlarının yanında olacaklarını vurguladı. Güldal ayrıca, Karacabey’de futbolun yanı sıra farklı branşlarda da gençlere yönelik yatırımların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karacabey’in sporda daha güçlü bir kimlik kazanması adına belediye olarak her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Taraftarlarımızın coşkusu ve desteği olmadan bu yolculuğun bir anlamı olmaz. Onların tribünlerdeki heyecanı, sahadaki futbolcularımıza güç veriyor. Hep birlikte kenetlenmeliyiz. Büyük başarılar ancak birlik, beraberlik ve inançla kazanılır. Karacabey’i sporda hak ettiği yerlere taşımak için yönetim, futbolcular ve taraftarlarımızla el ele vererek yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.