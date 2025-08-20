Bursa'da yeni eğitim dönemi öncesinde harekete geçen Karacabey Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki kırtasiyelerde kapsamlı fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Raf ile kasa fiyatlarını karşılaştırarak olası usulsüzlüklere müdahale eden ekipler, öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için işletmelere gerekli uyarılarda bulundu.BURSA (İGFA) - 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı’na sayılı günler kala Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kırtasiyelerde fiyat ve etiket denetiminde bulundu.

Öğrenci ve velilerin mağduriyet yaşamaması için gerçekleştirilen denetimlerde özellikle raf etiketleri ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığına dikkat edildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde zabıta ekipleri, farklı marka ve ürün gruplarındaki kırtasiye malzemelerini tek tek inceleyerek ürünlerin üzerinde yer alan etiketleri kontrol etti.

Ekipler, etiketlerin mevzuata uygun olup olmadığını gözden geçirirken, fiyat farklılığı tespit edilen ürünler için işletmelere gerekli uyarılarda bulundu.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, vatandaşın haklarını korumak adına sahada olduklarını belirterek, “Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu süreçte en çok alışveriş yapılan yerlerin başında kırtasiyeler geliyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri adına zabıta ekiplerimiz, piyasada oluşabilecek fırsatçılığın önüne geçmek için yoğun bir şekilde denetimlerine devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimine yönelik ürünlerde fahiş fiyat uygulamalarına ve etiketlerdeki usulsüzlüklere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Başkan Karabatı, denetimlerin sadece eğitim dönemi öncesiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, yıl boyunca kırtasiyeler de dâhil olmak üzere tüm işletmelerde bu tür kontrollerin süreceğini ifade etti.