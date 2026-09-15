Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Maltepe Kitap Günleri, üçüncü gününde edebiyattan tarihe, sinemadan popüler kültüre uzanan etkinliklerle kitapseverleri bir araya getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - 2. Maltepe Kitap Günleri'nin üçüncü günde gerçekleştirilen 'El Yazmalarından Beyaz Perdeye: Sinema ve Müzik' söyleşisinde, sinema ile müzik arasındaki ilişki farklı disiplinlerden isimlerin bakışıyla ele alındı.

Söyleşiye müzisyen-yazar Erdal Güney, yönetmenler Vuslat Saraçoğlu ve Ahu Öztürk, sinema ve müzik yazarı Murat Meriç ile İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan katıldı. Söyleşinin öne çıkan başlıklarından biri, müziğin sinemadaki işleviydi. Erdal Güney, film müziğinin görüntüyü tamamlayan bir süs değil, filmin estetik ve dramatik yapısının bir parçası olması gerektiğinin altını çizerken, Vuslat Saraçoğlu'nun sinema eleştirisinde ise karakterlerin çelişkileri üzerinden konuşmasını gerçekleştirdi. Söyleşiler, paneller ve farklı sanat dallarını bir araya getiren etkinliklerle Maltepe Belediyesi, kentin kültür yaşamını zenginleştirirken sanatın toplumla buluşmasına ve ortak bir kamusal kültür alanının güçlenmesine katkı sunuyor.