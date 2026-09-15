Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KOMEK Atölyeleri'nde yeni dönem kayıtları başladı.

KONYA (İGFA) - Yaz dönemini öğrencilerin eğlenerek öğrendikleri dolu dolu içeriklerle tamamlayan Genç KOMEK'te, güz ve kış döneminde bu kez atölyelerle öğrencilerin akademik, sanatsal ve sosyal gelişimleri destekleniyor.

21. Yüzyıl Becerileri, Siber Güvenlik, Kodlama, 3B Modelleme ve Baskı, Web Tasarımı, İngilizce, Resim, Gitar, Piyano, Keman, Uygulamalı Bendir Eğitimi, Drama ve Tiyatro, Satranç, Akıl ve Zekâ Oyunları, Oyunlarla Matematik, Akademik Hızlı Okuma Teknikleri, Gastronomi Yetenek Sınavına Hazırlık, Resim Yetenek Sınavına Hazırlık, Kur'an-ı Kerim, Elif-Ba, Değerler Eğitimi gibi pek çok branşın yer aldığı Genç KOMEK Atölyeler'de öğrenciler ayrıca yüzme, gezi ve workshop gibi farklı etkinliklere katılma imkanı bulacak.

EĞİTİMLER HAFTA SONU YAPILACAK

7-14 yaş arasındaki öğrenciler için hafta sonu bir gün şeklinde yapılacak eğitim programları, öğrencilerin yaş gruplarına ve atölyelerin planlamasına göre belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilecek.

ÖN DEĞERLENDİRME VE DERS BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Başvuruların ardından ön değerlendirmeler 3-4 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Atölye eğitimleri ise 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde başlayacak. Eğitimler Akabe KOMEK, Mümine Hatun ASEM, Meram ASEM, Selçuklu ASEM ve Karatay ASEM merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Branşlar ve eğitim içeriklerinin öğrencilerin yaş gruplarına göre farklılık göstereceği Genç KOMEK Atölyeler'de Kur'an-ı Kerim, Elif-Ba ve Değerler Eğitimi dersleri paket program olarak uygulanacak.

KAYITLAR 29 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Genç KOMEK Atölyeleri'nden yararlanmak isteyen öğrenciler, 15-29 Eylül 2026 tarihleri arasında kayıtlarını komek.org.tr⁠￼ adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Çocukların yeni beceriler kazanması, yeteneklerini keşfetmesi, üretmesi ve sosyal yönlerini güçlendirmesi amacıyla hazırlanan Genç KOMEK Atölyeleri, yeni dönemde de öğrencileri dolu dolu bir eğitim ve etkinlik programıyla buluşturacak.