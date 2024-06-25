Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Bursa'da hazırlıklarını yapan İznik Belediyesi, İznik Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 14 branşta yaz spor okulu açılıyor.BURSA (İGFA) - İznik’te yaz spor okulları heyecanı 14 branşta başlıyor.

Güreş, Beyzbol, Softbol, Taekwondo, Kürek, Yelken, Futbol, Yüzme, Ragbi, Voleybol, Kort Tenisi, Kano, Dart ve Engelsiz Yaz Spor Okulundan oluşan 14 branşta açılacak olan yaz okulu kursları ilgili kurumların tesislerinde faaliyetlerine başlıyor. Kayıtlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde yapılacak.

4 dönem halinde gerçekleşecek kursların ilk dönemi 1 Temmuz- 13 Temmuz arasında, ikinci dönemi 16 Temmuz- 27 Temmuz arasında, üçüncü dönemi 29 Temmuz – 10 Ağustos ve dördüncü dönemi 12 Ağustos- 24 Ağustos arasında gerçekleşecek. Katılacaklardan her dönem için ayrı kayıt formu talep edilecek.