Bilecik’in Söğüt İlçesine bağlı Çaltı Köyü’nde ikamet eden 60 yaşındaki A.K adlı şahıs zirai ilaç içerek intihar etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt İlçesine bağlı Çaltı Köyü’nde ikamet eden A.K (60) isimli şahıs zirai ilaç içerek intihar etti.

Şahsın ailesi tarafından, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak intihara teşebbüs ettiğini bildirdiği öğrenildi.

Acil Çağrı ekipleri tarafından aile yakınları ile yapılan görüşmede şahsın aile içinde yaşanan anlaşmazlık nedeni zirai ilaç içerek intihara etmeye kalkıştığı, aile bireylerinin müdahale etmesi üzerine evden kendi otomobili ile ayrılarak Çaltı Köyü Hamambaşı mevkiine gittiği bilgisi edinildi. Arama faaliyeti sonucunda aynı gün saat 15:10 sıralarında şahsın arabasının Hamambaşı mevkiinden geçen Sakarya Nehri yakınında bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Jandarma Asayiş ve Komando Tümleri, Sağlık Unsurları,Bilecik AFAD ekipleri, Eskişehir AFAD Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin bölgeye geldi. Arama çalışmalarına vatandaşlar, Edebali Arama Kurtarma Ekipleri (EDAK), ANDA Arama Kurtarma Ekipleri de destek verdi.

Sakarya Nehri'nde yapılan arama kurtarma faaliyeti sonucunda saat 20:20 sıralarında şahsın cesedinin suya atladığı değerlendirilen yerden 50 metre mesafede 4,5 metre derinlikten bulunarak çıkarıldığı bildirildi.

Meydana gelen olay hakkında adli tahkikata başlanırken, gerekli işlemler sonrasında şahsın cesedin Söğüt Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.