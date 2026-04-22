Bursa İnegöl'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Geleceği Gençler Kodluyor' sloganıyla düzenlenen Starwood İnegöl Robot Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 5 farklı kategoride yapılan yarışmada İnegöl Belediyesi'nin Baykoca Teknoloji Platformu proje takımlarımızdan Yasin Yıldızhan ve Murat Kotan da İnovasyon Ödülü kazandı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Starwood firması destekleriyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen Starwood İnegöl Robot Yarışması Salı günü başlayıp bugün sona erdi. İnegöl'deki ortaokul ve lise düzeyindeki okullardan takımların katıldığı ve Çizgi İzleyen Temel Seviye, Tozkoparan Robot, Labirent Ustası, Mini Sumo ile Robot Basketbolu olmak üzere 5 ayrı kategoride yapılan yarışmalar, büyük çekişmelere sahne oldu.

'Geleceği gençler kodluyor' sloganıyla yola çıkılan etkinlik; hayallerin gerçeğe dönüştüğü, bilimin ve üretimin hayat bulduğu bir yarışma olarak kayıtlara geçti.

ÖDÜL TÖRENİ PROTOKOLÜN KATILIMIYLA YAPILDI

Öğrencilerimizin hayal güçlerini mühendislik becerileriyle buluşturduğu organizasyon Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği Uluslararası MEB Robot Yarışması vizyonuyla hayata geçirilirken, yarışmanın ödül töreni de bugün ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı.

BAYKOCA TAKIMLARINDAN GURURLANDIRAN BAŞARI

İnegöl Robot Yarışmasında Baykoca Teknoloji Platformunun üretken gençleri, dereceler elde ederek Baykoca Platformunu ve İnegöl Belediyesi'ni gururlandırdı.

İnegöl Belediyesi'nin Baykoca Proje Takımlarından Yasin Yıldızhan ve Murat Kotan, yarışmada İnovasyon Ödülü kazandı. Bu başarı Baykoca Teknoloji Platformu tarafından da 'Gençlerimizin geliştirdiği projelerle sadece yarışmalarda değil, geleceğin teknolojilerinde de söz sahibi olacaklarına inanıyoruz. Baykoca Teknoloji Platformu olarak, üretmeye, geliştirmeye ve gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Başarılarıyla bizleri onurlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, emek veren herkese teşekkür ediyoruz' sözleriyle duyuruldu.