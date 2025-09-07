Bursa'da İnegöl Belediyesi, kurtuluşun 103. yıldönümünde düzenlediği “Kurtuluşa Giden Yolda Halk Dansları Müzikali” ile 55 dansçının performansıyla tarihi süreçleri görsel bir şölenle izleyiciye sundu.BURSA (İGFA) - İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, İnegöl Belediyesi tarafından “Zaferden Kurtuluşa” programı çerçevesinde “Kurtuluşa Giden Yolda Halk Dansları Müzikali” sahnelendi. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen gösteride, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’ndan 55 dansçı sahne aldı.

Müzikalde, Bizans döneminden başlayıp Kurtuluş Savaşı’na kadar geçen süreç kronolojik olarak sahneye taşındı. Oylat efsanesi, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Baykoca, Turgut Alp, coğrafi keşifler, Balkan Savaşları’ndan Tahtaköprülü Hasan, Birinci Dünya Harbi’nde Kurşunlulu Mehmet, Mahmut Şenal, Hasan Tahsin ve İnegöl Mitingi ile birlikte Milli Mücadele’nin önemli dönüm noktaları olan Samsun’a çıkış, Amasya, Havza, Erzurum ve Sivas Kongreleri canlandırıldı. Ayrıca Küçük Kamil ve Edebeyli İzzet Bey’in hikâyeleri de sahnede izleyiciyle buluştu.

GÖSTERİ KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI

Programa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gösteri, salonu dolduran izleyicilerden büyük beğeni ve alkış topladı.