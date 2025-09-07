İzmir Büyükşehir Belediyesi, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ziyaretçileri hem toplu ulaşım yolculuğuna çıkarıyor hem de projeleri hakkında bilgilendiriyor. Gezici ESHOT Sergisi İzmir’in toplu taşıma geçmişine dair önemli belgeleri, görselleri ve nostaljik detayları ile büyük ilgi görüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda toplu taşıma hizmetlerini fuar ziyaretçilerine sunuyor. Belediye Sokağı’nda yer alan İzmir Metro, İZDENİZ, ESHOT Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN stantları büyük ilgi görüyor. Hatlar, seferler, projeler hakkında bilgi alan fuar ziyaretçileri, keyifli aktivitelerle de eğleniyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü standında her yaş grubuna hitap eden interaktif oyunlarla ESHOT'un kent yaşamındaki yeri ve tarihsel gelişimi ziyaretçilere yaratıcı yollarla aktarıyor. Eşleştirme – Hafıza Oyunu, Yapboz Oyunu ve Durak Tahmin Etme Oyunu gibi aktiviteler, ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor. Oyunlara katılım sağlayan ve başarılı olan ziyaretçilere, ESHOT maket otobüsü ve özel tasarımlı kitap ayraçları hediye ediliyor.

GEÇMİŞE YOLCULUK

Teknolojik özellikleri ve yeni rengiyle İzmirlilerin büyük beğenisini kazanan yeni tasarımlı Nazar Boncuğu Mavi Otobüs de fuarda sergileniyor.. Nazar Boncuğu’nun yanında İzmirlileri geçmişe götüren Geçmişten Günümüze Gezici ESHOT Sergisi de zaman yolculuğu yaşatıyor. ESHOT’un kurumsal hafızasını taşıyan, Geçmişten Günümüze Gezici ESHOT Sergisi’nde İzmir’in toplu taşıma geçmişine dair önemli belgeler, görseller ve nostaljik detaylar sunuluyor. ESHOT’un kuruluş dönemi, görev yapan bürokratların bilgileri, kendi bünyesinde ürettiği otobüsün görselleri, geçmişte kullanılan otobüs parçaları, validatörler, kağıt biletler, ulaşım kartları büyük ilgi görüyor.