BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu kursiyeri, aynı zamanda Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olan Tuğçe Sönmez, Türkiye'nin en köklü ve prestijli sinema etkinliklerinden biri olan, uluslararası düzeyde de ilgiyle takip edilen 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde önemli bir başarıya imza attı.

EN İYİ CANLANDIRMA FİLMİ SEÇİLDİ

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2026 tiyatro kursiyer grubunda yer alan, yaz aylarında da çalışmalara katılan ve Şehir Tiyatrosu oyunlarında zaman zaman görev alan Tuğçe Sönmez'in, Doç. Dr. Alper Erçetingöz danışmanlığında, 'Yapım-Yönetim' dersi kapsamında stop motion tekniğiyle hazırladığı 'Aile Yemeği' adlı kısa film, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışmasında 'En İyi Canlandırma Film' ödülüne layık görüldü.

BAŞKAN ALLPER TABAN'DAN TEBRİK

Tuğçe Sönmez'in elde ettiği başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Her zaman söylediğimiz bir söz var, İnegöl Belediyesi olarak bir yandan şehri imar ederken bir yandan da gençlerimizin gelişimine katkı koyacak adımlar atıyoruz. Bunu birden fazla alanda yapmaya çalışıyoruz. Sanatta, sporda, akademik alanlarda: Bakın bugün Şehir Tiyatrolarımızın bir kursiyeri, okulunda aldığı eğitimle bunu pekiştirerek Uluslararası bir etkinlikte başarı elde ediyor. Böyle bir başarının parçası olmaktan mutluluk duyduk. Tuğçe Sönmez kardeşimizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle Kültür İşleri Müdürlüğümüze ve bünyesinde yer alan Şehir Tiyatroları Ekibimize de teşekkür ediyorum' dedi.