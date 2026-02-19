İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Ramazan öncesi 12 Mahalle'de ihtiyaç sahibi 350 aileye yaklaşık 3 Milyon Lira tutarında 'Ramazan Kolisi' dağıtımı gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, sosyal belediyeciliği yalnızca bir hizmet değil, aynı zamanda bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, 'Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi hemşerilerimizintek tek kapılarını çaldık. Kimseyi rencide etmeden, veren elin alan eli görmediği biçimde vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz. Sosyal belediyeciliği sorumluluk anlayışı doğrultunda sürdürüyoruz. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı da bu dayanışmaya katkı sundukları için teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimize dayanışma içinde hayırlı ramazanlar diliyorum' diye konuştu.

BELEDİYEMİZ SAYESİNDE ET YİYORUZ

Çamlı Mahallesi ihtiyaç sahibi vatandaşlardan Ali Türk belediye hizmetlerinden memnuniyetini ifade ederek, ''Allah belediyemizden razı olsun. Daha önce böyle bir yardım hiç görmedik. Her gün yemeğimiz geliyor. Erzakımız, bulgurumuz etimiz her şey bayramda yılbaşında hiç aksamadan adresimize geliyor. Eti bu belediye sayesinde yiyoruz. Yoksa et yememiz imkânsız. Yemek yapmak için yaşımız geçti. Hanımı da kaybettim. Belediyemizden her gün bir öğün çok güzel lezzetli üç çeşit yemek ayağımıza kadar geliyor. Her ihtiyacımız karşılanıyor. Allah bin kere razı olsun, başımızdan eksik etmesin'' diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi'nin hanelere teslim ettiği ramazan paketi içeriğinde Ayçiçek yağı, nohut, fasulye, kırmızı mercimek, baldo pirinç, domates salçası, çamaşır deterjanı, makarna, un, toz şeker, 30'lu yumurta, bulgur, süt et, bulaşık deterjanı, tuz, çay, peynir tulum, beyaz, zeytin, zeytin, helva sade, kakaolu, sucuk, bisküvi ve kek bulunuyor.