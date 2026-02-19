Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticiye fide-fidan ve tohum desteği vererek tarımsal desteklerini kararlılıkla sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Artan üretim maliyetleri karşısında çiftçiyi destekleyen ve tarımsal sürdürülebilirliğe büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla kapsamlı bir destek programı yürütüyor. Proje kapsamında Harmancık ilçesinde 102 üreticiye yüzde 50 hibeyle 927 bin 180 lira değerindeki 18 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldı. Ayrıca 67 çiftçiye de 1.880 adet ayva, ceviz ve kızılcık fidanı teslim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Harmancık Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışma kapsamında ilçe belediyesine ait 128 bin metrekarelik tarım arazisinin elverişli kısımlarında örnek ekim uygulamaları da gerçekleştirilecek. İlçe merkezi ve 31 mahallede yürütülecek çalışmalarla, üreticilere uygulamalı rehberlik hizmeti verilecek.

Törende konuşan Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Öte yandan Büyükorhan ilçesinde de 44 çiftçiye toplam 220 bin lira değerindeki 1215 adet kızılcık ve yaban mersini fidanı dağıtıldı. Tören sonunda üreticiler, verilen desteklerden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek, desteklerin artarak devam etmesini temenni etti.