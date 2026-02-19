Ankara Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen Âşıklar Kıraathanesi, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Atapark Mahallesi'nde, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Parkı içinde yer alan Anadolu'nun köklü kültürünü yaşatmayı ve âşıklık geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan tesis, ilçe sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım, Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz, Atapark Mahalle Muhtarı Adem Gözüm, DSP Keçiören İlçe Başkanı Tayfun Yazar, BBP Keçiören İlçe Başkanı Halit Azgın, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Dünya Âşıklar Derneği Başkanı Âşık Yakup Temeli, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Ziya Öztürk, Anadolu Âşıklar Derneği Genel Başkanı ve Halk Ozanı Âşık Mustafa Aydın, Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkan Yardımcısı Türkay Özçelik, Ankara Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, ESAV Keçiören Şubesi Başkanı İbrahim Gümüş, Keçiören Çorumlular Federasyonu Başkanı Dr. Okay Erözgün, 1453 Gençlik Derneği Genel Başkanı Serkan Ülker, siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

'ÂŞIKLIK GELENEĞİ TÜRK MİLLETİNİN KÜLTÜR KODUDUR'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada âşıklık kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi: 'Bu kültür coğrafyasının gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Bu sebeple Atapark Mahallemizde bu mekân nasip oldu. Şimdiden ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Allah tutacağınız oruçları, yapacağınız ibadetleri kabul eylesin ve bir sonraki ramazana erişmeyi nasip etsin. Şunu bilin; hizmetlerimiz devam edecektir. Gayemiz halka hizmettir, ötesini tanımıyoruz.'

'DEVLETİN SANATÇILARI VAR, DEVLETİN ÂŞIKLARI DA OLMALI'

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım ise konuşmasında, 'Biz her zaman söylüyoruz: Devletin sanatçıları var, devletin âşıkları da olmalı. Sevgili Başkanımız hem âşıklarımıza sahip çıkıyor hem bu kültüre değer veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Keçiören güzel bir noktaya gidiyor. Başkanımız tüm hemşerilerin yanında. Başta Keçiören Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Âşıklar Kıraathanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

'ÂŞIKLAR KIRAATHANESİ MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN'

Atapark Mahalle Muhtarı Adem Gözüm, 'Mahallemize kazandırılan bu değerli hizmet için kıymetli Mesut Başkanımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Ayağınız taşa değmesin inşallah Başkanım. Âşıklar Kıraathanesi ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun.' diye konuştu.

'Âşıklık geleneğini birlikte yaşatacağız'

Âşık Mustafa Aydın ise, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, 'Kıymetli Başkanımız Mesut Özarslan'ı ve ekibini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Biz Anadolu'da usta-çırak ilişkisinde yetiştik. Köy odalarında, köy kıraathanelerinde bu geleneği yaşattık. İsmine uygun olmuştur Âşıklar Kıraathanesi. Atapark Mahallemizde çok sayıda Anadolu insanı yaşıyor. İnşallah bu 5 bin yıllık kültürden gelen âşık geleneğini burada hep birlikte yaşatacağız.' dedi.

Açılış töreninin ardından, kıraathanede âşıklar atışma yapıp hoşlama ve türküler söyledi.