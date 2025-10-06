Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde, aile ve öğrencilerin merakla beklediği 2025-2026 kış dönemi kayıtları başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) tarafından düzenlenen 2025-2026 kış dönemi kurs kayıtları, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Onlarca farklı branşın yer aldığı ve 5 farklı merkezde gerçekleştirilecek kurslarda, öğrenciler dönem boyunca hem eğlenip hem de öğrenmenin keyfini yaşayacak.

7-14 yaş arası öğrencilere yönelik Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM'lerde birbirinden farklı branşlarda verilecek kurslar için hafta içi mesai saatleri içerisinde sürecek başvurular www.sakarya.bel.tr adresinden ve Sosyal Gelişim Merkezleri'nden bizzat yapılabiliyor.

EĞLENİRKEN ÖĞRENECEKLER

Bu yıl kış dönemi kurslarında zengin ders içerikleriyle öğrenciler, eğlenirken öğrenecek ve vakitlerini verimli bir şekilde geçirecek. Resim, karakalem, mutfak, tasarım, yabancı dil, müzik, bilgisayar, akıl oyunları, robotik-kodlama ve manevi farkındalık atölyeleri gibi onlarca farklı kurslar yer alacak.