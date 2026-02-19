Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ramazan ayı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınlayarak, 'Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan mübarek ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Ramazan ayının başta İslam âlemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Feyiz, bereket, af ve mağfiretlerle dolu ramazan ayı, kırgınlıkların unutulduğu ve yüzlerimizin güldüğü en mukaddes aydır. Yardımlaşma ve dayanışmanın doruklarda yaşandığı bu ayda rahmet kapıları sonuna kadar açılır. Bu kutsal ayda kardeşlik sofraları kurulur birlik, beraberlik daha da pekişir. Melikgazi ilçemizde sosyal belediyecilik anlayışıyla ramazanın manevi atmosferini hemşehrilerimizle birlikte yaşamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu yıl Melikgazi Belediyesi Otopark Alanı, Recep Mamur Aşevi ve Özhaseki Aşevi olmak üzere üç farklı noktada iftar çadırları kuracağız. Bu çadırlarımızda binlerce vatandaşımızı ağırlayarak, inşallah dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyeceğiz. Ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç sahibi ailelerimize rutin olarak yaptığımız iaşe yardımlarımızı ramazan ayı boyunca da artırarak sürdürecek, rahmet ayının bereketini hep birlikte paylaşacağız inşallah. Gönül soframızı paylaşacağımız kardeşlerimizi iftarlarımıza bekleriz. Bu vesile ile içinde bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi'ni de barındıran bu mübarek ayda yapılacak tüm duaların kabul olmasını temenni ediyor, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum.' dedi.