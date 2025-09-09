Bulgaristan’da düzenlenen Oryantiring Güneydoğu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları Azra Coşkun, Mustafa Talha Bilge ve Metehan Oğuz, şampiyonadan madalyalarla döndü.BURSA (İGFA) - Bulgaristan’da gerçekleştirilen Oryantiring Güneydoğu Avrupa Şampiyonasında Milli Takımımızı temsil eden İnegöl Belediye Spor Kulübü Sporcuları; Azra Coşkun, Mustafa Talha Bilge ve Metehan Oğuz yurda derecelerle döndü.

Oryantiring Güneydoğu Avrupa Şampiyonası 4-7 Eylül tarihlerinde Bulgaristan’da gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye Milli Takımını İnegöl Belediye Spor Kulübü Sporcuları Azra Coşkun, Mustafa Talha Bilge ve Metehan Oğuz temsil etti. 3 sporcu, başarılı bir şampiyona geçirerek yurda derecelerle döndü.

BİR 2’NCİLİK İKİ 3’ÜNCÜLÜKLE DÖNDÜLER

Azra Coşkun Avrupa Şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak 2’ncilik madalyasına uzanırken, Mustafa Talha Bilge ve Metehan Oğuz ise kendi kategorilerinde 3’üncülük madalyalarıyla üstün bir başarı gösterdiler.

BİZİ GURURLANDIRDILAR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, elde edilen başarının ardından sporcuları, antrenörleri ve milli takımı tebrik etti. Başkan Taban, “Gençlerimiz milli takımımızda gösterdikleri başarıyla bizleri gururlandırmışlardır” dedi.