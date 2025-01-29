Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bursa Dağcılık İl Temsilciliği tarafından organize edilen Kulüpler Arası Spor Tırmanış İl Birinciliği Yarışmasında İnegöl’den katılan ekipler toplamda 40 madalya elde etti.BURSA (İGFA) - 25-26 Ocak 2025 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen organizasyon büyük bir heyecana sahne oldu.

İl Birinciliği Lider Yarışmasında İnegöl kulüpleri toplamda 21 madalya kazanarak yarışmaya damga vurdu. Pazar günü düzenlenen Boulder (kısa kaya) yarışmasında ise bu başarıyı devam ettirerek toplamda 19 madalya kazandılar.

İnegöl Belediyespor Dağcılık Branşı sporcuları, Cumartesi günü yapılan yarışmalarda 18 madalya ile sayıyı arttırırken İnegöl Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü ise 3 madalya kazandı. Pazar günü düzenlenen Boulder yarışmasında ise İnegöl Belediyespor Kulübü 15 madalya, İnegöl Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü ise 4 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Toplamda 40 madalya ile yarışmayı noktalayan İnegöl kulüpleri, Bursa’da düzenlenen bu organizasyonda fark yaratarak başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İnegöl’ün spor tırmanış branşındaki bu başarısı, hem sporcular hem de destekleyen kurumlar için gurur kaynağı oldu.