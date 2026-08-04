Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu, 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerinde spor tutkunlarını Ege'nin eşsiz atmosferinde buluşturacak. 21K, 10K ve 5K parkurlarında koşulacak organizasyonun kayıtları sürüyor.

Mesut IŞIK / MUĞLA (İGFA) - Bodrum, ekim ayında bir kez daha uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Mint Organizasyon tarafından, Asics ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek 9. Bodrum Yarı Maratonu, 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve BODER'in destek verdiği organizasyonda sporcular, 21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometre olmak üzere üç farklı parkurda yarışacak.

TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER ARASINDA KOŞACAKLAR

Yarışların startı Bodrum Belediye Meydanı'ndan verilecek. Sporcular; Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Marina, Bitez, Kumbahçe Sahili ve Bodrum Limanı gibi kentin simge noktalarından geçerek Ege'nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde koşma fırsatı bulacak.

Her seviyeden koşucuya hitap eden organizasyonda, 21K parkuru daha uzun ve zorlu bir rotayla dikkat çekerken, 10K ve 5K parkurları da hem performans hem de keyif odaklı katılımcılara Bodrum'un eşsiz atmosferini deneyimleme imkânı sunacak. Maraton kapsamında 3 Ekim Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı'nda farklı yaş gruplarına yönelik Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. Minik sporcular için hazırlanan etkinlikle maraton heyecanı yarış gününden bir gün önce başlayacak.

FESTİVAL HAVASINDA GEÇECEK

Her yıl binlerce yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayan Bodrum Yarı Maratonu, bu yıl da sporun yanı sıra sosyal etkinlikleri ve festival atmosferiyle katılımcılara unutulmaz bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyor.

Yarış sonunda 21K, 10K ve 5K kategorilerinde kadın ve erkek genel klasmanda ilk üç sırayı alan sporcular ödüllendirilecek. Ayrıca sporcular, genel klasmanın yanı sıra farklı yaş kategorilerinde de derece mücadelesi verecek.

Organizasyona katılmak isteyen sporcular için kayıtlar devam ederken, başvuru ve etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgilere bodrumyarimaratonu.com adresinden ulaşılabiliyor.