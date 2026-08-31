Bursa İnegöl'de devlet, belediye ve hayırsever iş birliğinde hayata geçirilen sağlık yatırımlarına 2 yeni Aile Sağlığı Merkezi daha eklendi. Hamidiye ve Yenice Mahallelerinde İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği arsalar üzerinde hayata geçirilecek 2 yeni ASM için Bursa Valiliği'nde protokol imzalandı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl'de sağlık alanındaki yatırımlar devam ediyor. Bursa Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol imza töreniyle, Hamidiye ve Yenice Mahallelerinde yapılacak Zeynep-Cihan Bozacılar Aile Sağlığı Merkezi ile Yenice Mahallesinde yapılacak Selami Kaplan Aile Sağlığı Merkezi için ilk adım atıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile hayırseverler; Cihan Bozacılar ve Serhat Kaplan arasında imzalanan protokol törenine; İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak ile Hamidiye Mahalle Muhtarı Mesut Ekren ve Yenice Mahalle Muhtarları Halil Peynirci katıldı.

MERKEZLERİN BİRİ 8 DİĞERİ 5 BİRİMLİ OLACAK

Hamidiye Mahallesi'nde; Park Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Ören Sokak arasında bulunan otopark alanında İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği yaklaşık 400 m2'lik alanda yapılacak Zeynep-Cihan Bozacılar Aile Sağlığı Merkezi, toplamda 7-8 birimli olarak hizmet verecek. Burada yeni ASM yapımı tamamlandığında, Kuğulu Park içerisindeki ASM buraya taşınacak. Yenice Mahallesi Ay Sokak üzerinde İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği yaklaşık 300 m2'lik arsa üzerinde inşa edilecek Selami Kaplan Aile Sağlığı Merkezi ise toplamda 5 birimli olarak planlanıyor.

İNEGÖL 22 SAĞLIK MERKEZİ KAZANIYOR

Öte yandan, İnegöl'de son dönemde bu şekilde hayat bulan toplam 22 merkez bulunuyor. Tamamlanmış 10 Aile Sağlığı Merkezi, yapım süreci devam eden 7 merkez, inşaatı başlayacak 2 merkez ve papımı planlanan 3 merkez ile bulunuyor.

'VATANDAŞLARIMIZIN MAHALLERİNDE SAĞLIK HİZMETİ ALMASINI İSTİYORUZ'

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sağlık alanında yapılan yatırımlara ilişkin yaptığı değerlendirmede sağlığın her şeyin başında geldiğini vurgulayarak bu yatırımların şehir genelinde hizmet kalitesini artıracağına inandıklarını söyledi. Aile Sağlığı Merkezleri projelerinin İnegöl'ün sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, 'Vatandaşlarımızın kaliteli, hızlı ve erişilebilir sağlık hizmetine ulaşması bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yerel yönetimler olarak bizler de merkezi idare ve hayırseverlerimizle iş birliği içerisinde şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirmek adına önemli adımlar atıyoruz. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri, koruyucu ve önleyici sağlık açısından büyük önem taşıyor. Bizler de vatandaşlarımızın mahallerinde, yerinde sağlık hizmeti almasını istiyoruz. Bu anlayışla İnegöl'ümüzde mahalle mahalle yaygınlaşan Aile Sağlığı Merkezlerimizle hemşerilerimize daha yakın ve etkin hizmet sunmayı sürdüreceğiz. Bizler arsa tahsislerini yaparak alan oluşturuyoruz, hayırseverlerimiz inşaatları yapıyor, Bakanlığımız merkezlere atamaları yaparak vatandaşımıza hizmeti sunuyor. Güzel bir iş birliğimiz var' dedi.

Başkan Taban, İnegöl'de Aile Sağlığı Merkezlerinin sayılarının arttırılmasıyla beraber Aile Hekimi başına düşen kişi sayısında da ciddi düşüş hedeflendiğini duyurarak; 'Geçmişte hekim başına düşen kişi sayısı yaklaşık olarak 4.000'lerdeyken, yapılan yatırımlarla bu rakam 3.000 seviyelerine geriledi. Yeni Aile Sağlığı Merkezlerinin hizmete girmesiyle birlikte bu sayının 2.000'lerin de altına düşmesi hedefleniyor' diye konuştu.