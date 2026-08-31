Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Muğla İstihdam Ofisi ile Bodrum Otelciler Derneği (BODER) arasında turizm sektöründe istihdamı güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde istihdam olanaklarının artırılması ve iş arayanlarla işverenlerin buluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Muğla İstihdam Ofisi ile Bodrum Otelciler Derneği (BODER) arasında turizm sektörüne yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Muğla İstihdam Ofisi Müdürü Güliz Özgür ile BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz tarafından imzalandı.

İŞ ARAYANLARLA TURİZM İŞLETMELERİ BULUŞTURULACAK

İş birliği kapsamında Bodrum'da faaliyet gösteren otel ve turizm işletmelerinin personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, turizm sektöründe çalışmak isteyen vatandaşların nitelik ve deneyimlerine uygun iş fırsatlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Muğla İstihdam Ofisi, iş arayan vatandaşlarla turizm sektörü temsilcileri arasında köprü görevi üstlenirken, işletmelerin ihtiyaç duydukları personele daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasına da katkı sağlayacak.

KARİYER ETKİNLİKLERİNDEN MESLEKİ EĞİTİMLERE ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Protokol kapsamında yalnızca iş arayanlarla işverenlerin buluşturulması değil, sektörün ihtiyaçlarına yönelik ortak çalışmaların da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu doğrultuda kariyer ve istihdam etkinlikleri, toplu işe alım organizasyonları, mesleki eğitimler ve işbaşı eğitimleri düzenlenerek turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün geliştirilmesine katkı sağlanacak.