Bursa Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor ve Yenigün Tenis Akademi iş birliğiyle düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası' tamamlandı. İki gün süren organizasyonda 12 ve 14 yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor ve Yenigün Tenis Akademi ortaklığında düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası', 29-30 Ağustos tarihlerinde Yenigün Tenis Akademisi kortlarında yapıldı.

12 ve 14 yaş kategorilerinde kız ve erkek olmak üzere 85'e yakın sporcunun katıldığı turnuvada, iki gün boyunca maçlar oynandı.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül törenine; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy, sporcular ve aileleri katıldı.

'ÇOCUKLARIMIZIN SPORLA BÜYÜMESİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, çocukların erken yaşta sporla buluşmasının önemine değinerek, '30 Ağustos gibi anlamlı bir günde çocuklarımızı kortta, spor disiplini içinde görmek bizler için çok kıymetli.

Nilüfer Belediyesi olarak her çocuğumuzun sporla, kültürle büyümesini ve en az bir spor branşıyla ilgilenmesini hedefliyoruz. İki gün boyunca centilmence mücadele eden tüm sporcularımızı, onlara emek veren antrenörlerimizi ve desteğini esirgemeyen aileleri kutluyorum. Gençlerimizin yanında olmaya ve sporu desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

DİJİTAL BAĞIMLILIK VURGUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ise sporun çocuk gelişimindeki rolüne vurgu yaparak, şöyle konuştu:

'Ailelere ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Çocukların spor yapması çok kıymetli. Yeni neslin sporla, sanatla, kültürle daha fazla vakit geçirmesi gerekiyor. Dijital bağımlılık günümüzün en büyük sorunlarından biri. Çocuklar hareket etmeli, paylaşmalı, ruhlarını ve bedenlerini geliştirmeli. Nilüfer Belediyemize teşekkür ediyorum. Bursa'da gençlerimiz için çok önemli tesisler var ve ciddi bir tesisleşme hamlesi yürütülüyor. Bugün Türkiye, olimpiyatlar dahil tüm uluslararası organizasyonları yapabilecek kapasitede. Bunları da en başta gençlerimiz için yapıyoruz. Spor uzun soluklu bir maratondur, çocuklarımız bu yoldan vazgeçmesin.'

Turnuva, kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaların verilmesiyle sona erdi.