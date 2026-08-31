Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Burhaniye Belediyesi iş birliğinde düzenlediği 3'üncü Ören Yıldız Kızlar Plaj Voleybolu Zafer Kupası coşkulu bir final etabıyla tamamlandı.

BALIKESİR (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi iş birliğinde düzenlenen turnuvada genç sporcular şampiyonluk için mücadele etti.

Ören Plajı'nda gerçekleşen 3'üncü Ören Yıldız Kızlar Plaj Voleybolu Zafer Kupası'nda karşılaşmalar sporseverlerin yoğun ilgisiyle takip edildi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Toplam18 takımın mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Burhaniye Belediyespor Voleybol Kulübü oldu. Turnuvada Kuzey Ege Gelişim Spor ikinci, Burhaniye Belediyespor ise üçüncü olurken TED Voleybol Spor Kulübü ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Final etabının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan turnuvada genç sporcular, hem şampiyonluk için ter döktü hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sahaya taşıdı.