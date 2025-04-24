Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu binlerce çocuk şenlik alanında unutulmaz anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - Tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ve heyecanla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İnegöl Belediyesi’nin Çocuk Şenliği ile renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl’de resmi törenlerle başlayan 23 Nisan kutlamaları, 13.00 itibariyle Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan Çocuk Şenliği alanında İnegöl Belediyesi’nin etkinlikleriyle devam etti. Alanda oluşturulan; çocuk sanat atölyeleri stantları ile çeşitli etkinlikler yapılırken, sahne gösterileriyle çocuklar keyifli anlar yaşadı. Alanın en çok rağbet gören etkinliklerinden biri de döner salıncak oldu. Trambolinde gönüllerince eğlenen çocuklar, balon park oyun alanlarında da coşkuyla eğlendiler. Sürpriz yarışmaların renkli görüntülere sahne olduğu 23 Nisan Çocuk Şenliği, İnegöl Belediyesi’nin hediyeleri ve ikramlarıyla süslendi. Etkinlikler akşam 19.00’a kadar devam etti.

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELERİ EĞLENDİ

Çocuk Şenliği alanında çocuklarla birlikte aileler de unutulmaz bir 23 Nisan yaşadı. Gün boyu binlerce çocuğun ailesiyle beraber ziyaret ettiği alanda 7’den 77’ye herkes 23 Nisan coşkusunu hissetti.