Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile el ele veren Tepe Kurumsal Çözümler, çocuklarla kültür turlarına devam ediyorBURSA (İGFA) - Tepe Kurumsal Çözümler, çocuklara ve eğitime verdiği desteği Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile sürdürmeye devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen Bursa gezisiyle, TEGV’de nitelikli eğitim desteğiyle buluşan 36 çocuğa daha tarih, sanat ve kültürle dolu bir gün armağan etti.

Çocuklara ve eğitime duyduğu sorumluluğu toplumsal katkı projeleriyle destekleyen Tepe Kurumsal Çözümler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da anlamlı bir etkinlikle kutluyor. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla uzun süredir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği yapan Tepe, bu yıl da TEGV’li çocuklarla bir araya geldi.

23 Nisan’ın coşkusunu birlikte yaşamak üzere düzenlenen bu özel gezide, TEGV’in nitelikli eğitim desteğiyle buluşturduğu 36 çocuk, onlara eşlik eden TEGV Bursa Öğrenim Birimi’nin 8 gönüllüsü ve Tepe Kurumsal Çözümler çalışanları yer aldı. Kültürel mirasın çocuklara erken yaşta aktarılmasını amaçlayan bu anlamlı etkinlik hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunarak çocukların tarih, sanat ve değerler dünyasına keyifli bir yolculuk yapmalarını sağladı.