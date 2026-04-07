Bursa İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Kitap Biletin Olsun' etkinliği, edebiyat ve müziği buluştururken, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi de hayat buluyor. Etkinliğe katılım için herkesin bir kitap getirmesi gereken programda, toplanacak kitaplarla köy okullarına kütüphane kazandırılması hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiriyor. Bu kapsamda 08 Nisan Çarşamba akşamı 'Bir Kitap Biletin Olsun' etkinliği düzenleniyor. Hem anlamlı bir içerik hem de toplumsal katkı hedefleyen programda edebiyat ve müzik aynı salonda buluşacak, toplanan kitaplar ise köy okullarına kütüphane olacak.

EDEBİYAT'TAN MUSİKİYE

'Edebiyattan Musikiye Söyleşili Konser' konseptiyle gerçekleştirilecek programda, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşe Energin konuk olarak yer alacak. Etkinliğin sunumunu ve sanat yönetmenliğini ise Elif Neslihan Hanoğlu üstlenecek.

HER KATILIMCI YANINDA BİR KİTAP GETİRECEK

Katılımcıların etkinliğe giriş için yalnızca bir kitap getirmesi yeterli olacak. Toplanan kitaplar, ihtiyaç sahibi köy okullarına ulaştırılarak yeni kütüphanelerin kurulmasına katkı sağlayacak. Bu yönüyle etkinlik, kültürel paylaşımı sosyal faydayla buluşturmayı amaçlıyor.

BAŞKAN TABAN'DAN DAVET

08 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, ücretsiz olarak düzenlenecek, ancak etkinlik.inegol.bel.tr adresinden ücretsiz bilet temin edilmesi gerekiyor.

İnegöl'de sanatseverleri ve kitap dostlarını bir araya getirecek bu özel gece, hem keyifli bir kültür sanat deneyimi sunacak hem de geleceğe umut olacak bir dayanışma örneği oluşturacak. Belediye Başkanı Alper Taban da tüm ilçe halkını hem unutulmaz bir gece yaşamaya hem de bu sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olmaya davet etti.