Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübünde kış sezonuyla birlikte kış spor okullarının startı veriliyor. 4 ayrı salonda 6 branşta yapılacak kış spor okullarının son kayıt tarihi 18 Eylül Perşembe.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği spor okullarında yaz sezonu tamamlandı, kış spor okulları için geri sayım başladı.

Sporu tabana yaymak, her çocuğun mutlaka bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak ve fırsat eşitliği oluşturmak adına yapılan spor okulu organizasyonlarında kış dönemi kayıtları devam ediyor. Eğitimlerin 13 Eylül Cumartesi günü başlayacağı İnegöl Belediyespor Kış Spor Okullarında son başvuru tarihi 18 Eylül 2025 Perşembe olarak duyuruldu.

4 AYRI SALONDA 6 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM

Bu yıl yeni açılan Akhisar Spor Salonuyla birlikte 4 ayrı salonda eğitimin verileceği İnegöl Belediyespor Kış Spor Okullarında salonlar ve yer alan branşlar ise şöyle:

Kültürpark içi belediye spor salonu; voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, spor tırmanış

Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu; voleybol, basketbol, jimnastik, masa tenisi

Yeniceköy Spor Salonu; voleybol, basketbol, masa tenisi

Akhisar Spor Salonu; voleybol, basketbol, jimnastik, masa tenisi

5 YAŞTAN 15 YAŞA KADAR EĞİTİM

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kış Spor Okullarının kayıtlarının devam ettiğini duyurdu. 13 Eylül tarihinde eğitimlerin başlayacağını hatırlatan Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi Kış Spor Okullarımız bu yıl 6 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi ve spor tırmanış branşlarında yapılacak eğitimler, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Yunus Emre Spor Kompleksinde, Yeniceköy Spor Salonunda ve yapımını yeni tamamladığımız Akhisar Spor Salonumuzda kış spor okulu eğitimlerimiz olacak. Kış spor okullarımızda çocuklarımız için 5 yaştan 15 yaşa kadar eğitim imkanı sunuluyor” dedi.