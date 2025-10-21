Bursa'da yıllardır çamurla, tozla mücadele eden İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi sakinleri, Büyükşehir Belediyesi sayesinde tarihinde ilk kez sıcak asfaltla buluşarak daha modern ve güvenli bir ulaşıma kavuştu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da ulaşım sorununu en aza indirmek için bilimsel veriler ışığında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi'ndeki 2,5 kilometrelik güzergahı daha konforlu hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında zeminde güçlendirme ve tesviye işlemleri yapan ekipler, daha sonra sıcak asfalt serimi çalışmalarına başladı. İşlemleri kısa sürede bitirmeyi hedefleyen ekipler, yenilenecek yollar sayesinde mahalle içi trafiğin rahatlamasını ve sürüş güvenliğinin artırılmasını amaçlıyor.

Çitli Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Yıllardır büyük bir mağduriyet yaşıyorduk. Tarihimizde ilk kez köyümüze sıcak asfalt gelmiş oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey sayesinde bu mağduriyet son buluyor. Verdiği sözü tutarak çok ciddi bir maliyetle bu büyük hizmeti köyümüze kazandıran Başkanımız Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' dedi.