Bursa İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği İstihdam Ofisi, paydaşların da katkı ve desteği ile gelişerek yeni dönemde Kariyer ve İstihdam Merkezine dönüştü.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nde Başkan Alper Taban’ın göreve gelmesinin ardından hayata geçirilen İstihdam Ofisi, geride kalan süreçte İşkur başta olmak üzere farklı paydaşların da destekleriyle gelişerek etki alanını arttırdı.

Geride kalan 5 yılda 6.952 vatandaşın müracaat ettiği ve toplamda da 3.280 vatandaşın yapılan yönlendirmelerle işe başladığı İstihdam Merkezi, yeni dönemde Kariyer ve İstihdam Merkezi olarak yoluna devam ediyor.

Bugün itibariyle; İstihdam Danışmanlığı, Kariyer Gelişim Hizmetleri, Meslek Edindirme Programları, Staj ve Genç İstihdam Programları, Girişimcilik Danışmanlığı, Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri, Toplu Alım Programları, Kariyer Günleri, Kadın İstihdamı ve Kariyer Destek Programları ve Toplumsal Eğitim, Gelişim ve Farkındalık Programları alanlarında hizmet sunan merkez için bir lansman düzenlendi. Lansmanda merkezin yaşadığı dönüşüm anlatılırken, ayrıca yeni dönem için İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Uludağ Üniversitesiyle de iş birliği protokolü imzalandı.

BAŞKAN TABAN KURULUŞ HİKAYESİNİ ANLATTI

İnegöl Belediyesi konferans salonunda yapılan lansmana başta merkezin iş birliği yaptığı kurumlar ve firmalar olmak üzere İnegöl’deki kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Kariyer ve İstihdam Merkezine ilişkin konuklara yapılan sunumla başlayan programda kürsüye çıkarak bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İstihdam Merkezinin kuruluş hikayesini anlattı. Başkan Taban, “Bugün bizim için çok anlamlı ve önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu hikayenin bizim tarafımızda bir başlangıç noktası var. Malumunuz siyasetin içerisinden geldiğimiz için insanlar bizlere daha rahat şekilde Başkanım iş istiyoruz diyebiliyor. Kendine, oğluna, gelinine, kardeşine gibi çokça talepler alabiliyoruz. Bu alanın daha doğru yönetilmesi gerektiğine inandığımız için bir İstihdam Ofisi kurduk. Sonrasında da bugün itibariyle burayı kariyer ile destekleyen, önüne bir plan koyabilen bir merkeze dönüştürme kararı aldık” dedi.

EN KIYMETLİSİ, İNSANI YETİŞTİRMEK

Konuşmasında İşkur’a da teşekkür eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Burada aslında bu işleri çok güzel yapan bir İşkur kurumumuz var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizler de onlarında yanında bunları destekleyen programları ortaya koymuş oluyoruz. En kıymetlisi nedir dediğimizde, bana göre insanı yetiştirmek, geliştirmek, insana katkı vermek. Bizim de İnegöl Belediyesi olarak hedeflerimiz arasında önce kendi bünyemizdeki insan kaynağını geliştirmek sonrasında da hizmet ettiğimiz diğer insanlara katkı sunabilmek öncelikle hedeflerimizden.”

BU ŞEHRİN MAYASINDA TİCARET VAR

“Şehrimiz bu manada çok kıymetli. Bu şehrin mayasında ticaret var. İşletmeler kuruluyor, sanayi yapıları var. Üreten bir şehir, ihraç eden bir şehir. Bunun kıymetlini biliyoruz, farkındayız. Ancak bazen şunu görüyoruz, iş gücü talebiyle iş gücü arzının buluşamadığını, mesleklerin örtüşmediğini, aranan kişide tam olarak istenilen kaynağa ulaşılamadığını görüyoruz. Kariyer ve İstihdam Merkezi ile amacımız bu doğru buluşmayı sağlamak. Bunu yaparken de tek başımıza yapmıyoruz. Bahsettiğimiz gibi İşkur Müdürlüğümüz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Üniversitemiz, Organize Sanayi Bölgelerimiz, işletmelerimiz… Burada firmalarımızla pek çok personel alım programları gerçekleştirdik. Meslek Odalarımızın da bu noktada ciddi katkıları var. Sosyal Güvenlik Kurumumuz, bizlerle veri paylaşıyor ve buradaki çalışmalarımızı daha anlamlı hale getirmiş oluyoruz. Bu program vesilesiyle bugün bizimle bu yıl içerisinde en fazla personel alım programı yapan 4 firmamıza da bir plaket takdimimiz olacak. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

İŞ BİRLİĞİ YAPAN TÜM KURUMLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Burada amacımız insanlara biz size iş bulduk demek değil. Piyasadaki beklentiyle buluşturma çabası. Burada bu düşünceyle; İstihdam Danışmanlığı, Kariyer Gelişim Hizmetleri, Meslek Edindirme Programları, Staj ve Genç İstihdam Programları, Girişimcilik Danışmanlığı, Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri, Toplu Alım Programları, Kariyer Günleri, Kadın İstihdamı ve Kariyer Destek Programları ve Toplumsal Eğitim, Gelişim ve Farkındalık Programları gibi pek çok hedeflenen konu başlığı var. Ben iş birliği yapan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”

BİR ÇATI ALTINDA SÜRECİ YÖNETME KABİLİYETİNE ERİŞİYORUZ

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise “Ticaret ve Sanayi Odası olarak istihdamla ilgili pek çok konunun içerisindeyiz. Ancak burada yapacağımız bu protokol ile birlikte aslında bir çatı altında süreci yönetme ve buluşma kabiliyetine erişmiş olacağız. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 6 bin işletme ile şehrin ekonomisine, ticaretine yön veren bir kuruluş. Yapmış olduğu programlarla da Türkiye 1’incisi olmuş bir kuruluş. Bu noktada bu protokol ile birlikte belediyemiz, İşkur ve üniversitemizle daha profesyonel bir seviyeye ulaşmış durumda olacağız” diye konuştu.

ARZ TALEP DENGESİNE ODAKLANACAĞIZ

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da istihdamın ekonomi ve toplumsal hayat kavramlarının merkezinde yer aldığını kaydederek; “Bizler bunun eğitim ayağını oluşturuyoruz. Yüksek okul ve fakülte bazında en nitelikli kısmını oluşturuyoruz. Ancak daha önce de ifade edildiği gibi meslek liseleri üzerinden de çok ciddi ihtiyaç var yetişmiş ara elemana. İnegöl’de, Bursa’da, Türkiye’de buna ihtiyaç var. Ama mümkün mertebe bunu bir bütün halinde, entegre olarak düşünmemiz gerekiyor. Üniversite mezunu nüfusun toplam nüfusa oranı Avrupa ve Amerika ortalamalarına doğru hızla gidiyor, yakalamak üzere. Şimdi odaklanmamız gereken buradaki arz talep dengesini hızlı şekilde sağlamak olacak. O yüzden ben bu işin formüle edilmesine katkılarından dolayı Belediye Başkanımıza ve İnegöl Belediyesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

EN FAZLA ALIM ORGANİZASYONU YAPAN 4 FİRMAYA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ile bu yıl içerisinde en fazla toplu personel alım organizasyonu yapan 4 firma olan; Göliplik Şeremet Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türkmen Mobilya, Weltew Grup ve Mahmutoğlu Tekstil firmalarının temsilcilerine plaket takdim edildi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Lansmanın sonunda İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve Uludağ Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.