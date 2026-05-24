Bursa'da İnegöl Belediyesi, Osmanlı'nın önemli devlet adamlarından, devlet aklını temsil eden büyük vezir ve İnegöl'ün simge isimlerinden İshak Paşa'yı vefatının 539'uncu yılında düzenlenen panel, anma programı, dualar ve mehter gösterileriyle andı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin devlet aklını temsil eden önemli vezirlerinden biri olan İshak Paşa'yı vefatının 539'uncu yılında düzenlenen çeşitli programlarla andı. Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilk olarak Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde 'Fatih Dönemi Büyük Devlet Adamı İnegöllü İshak Paşa' konulu panel düzenlendi. Panele tarihçi Ahmet Anapalı ile Dr. Mehmet Can Çetin konuşmacı olarak katıldı. İnegöl protokolünün de katıldığı programda, Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli devlet adamlarından olan İshak Paşa'nın Osmanlı yönetimindeki rolü, devlet anlayışı ve İnegöl'e kazandırdığı eserler ele alındı. Katılımcılar, İshak Paşa'nın Osmanlı tarihindeki yeri hakkında önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

İSHAK PAŞA KÜLLİYESİNDE ANMA PROGRAMI YAPILDI

Panel programının ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla cuma namazı İshak Paşa Camii'nde kılındı. Namaz sonrası ise İshak Paşa'nın İnegöl'de yaptırdığı ve kabrinin de bulunduğu külliyede anma programı gerçekleştirildi. Program kapsamında dualar edilirken vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Tarihi İnegöl Mehteri, gösterileriyle manevi atmosferin güçlendiği anma etkinliğinde büyük bir coşku yaşattı. Tarihçi Ahmet Anapalı'da İshak Paşa'nın hayatı, devlet adamlığı ve Osmanlı'ya bıraktığı miras üzerine burada anlatımlarda bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen anma programı, İshak Paşa'nın İnegöl ve Osmanlı tarihi açısından taşıdığı önemin bir kez daha hatırlatıldığı anlamlı bir etkinlik olarak kayıtlara geçti. Programda kürsüye gelerek bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Bugün bir kez daha İshak Paşa'nın kendi eseri olan külliyesinde onu anma imkanı bulduk. Bizler bugünün yöneticileriyiz. Görevlerimiz var. Halkımızın huzuru ve refahı için gayret edeceğiz. Ama bunun yanı sıra ayak bastığımız toprağı da tanımalıyız. Burada hepimize düşen görevler var. Bu cennet vatanı yolda geçerken bulmadık. Bu insanlara ne kadar dua etsek azdır. Bugün işimizi gücümüzü yapıyorsak, buralarda yaşıyorsak atalarımızın bizlere emanet ettiği bu vatan topraklarının sayesindedir. Bu sebeple onlara dua etmemiz, onları yad etmemiz lazım' dedi.

İLHAM KAYNAĞIMIZ BURADA

Gücünü geçmişinden alan bir millet olarak geçmişimizi çok iyi bilmemiz gerektiğine vurgu yapan Başkan Taban, şunları kaydetti:

'Burada bir İshak Paşa var. Medresesi, türbesi, camisi var. Bunu bilmeyen yoktur. Ancak bunun altını da doldurmamız gerekiyor. Hatta işin kapsamını, muhteviyatını öğrendikten sonra buradan geçerken yürüyüşümün değiştiğini fark ettim. Gençlerimize özellikle diyorum ki ilham kaynağımız burada. Peygamber efendimizin sözlerine mazhar olmuş bir komutan burada yatıyor. Benim şehrimin insanı. Bu bize güç verir, kuvvet veriri, ilham verir. İlk önce onlar nasıl yaptılar? O yoklukta nasıl başardılar? Biz bugün neyi eksik yapıyoruz, neyi geride bırakıyoruz bunun sorgusunu yapmalıyız. Gücümüzün geçmişte sanki üzeri örtülü şekilde kaldığını düşünüyorum. Gücümüz orada bizi bekliyor, onu yeniden gün yüzüne çıkarıp, önümüze getirip, neler yaptıklarını görüp buradan kendimize ilham kaynağı oluşturabilirsek bizler de inşallah en az onlar kadar başarabilmek için mücadele etmiş oluruz. Dolayısıyla bu programları düzenlememizin arka planında bu düşünce var. Biz bunları yapmaktan sorumluyuz. Bir yandan da tüm toplumun bu heyecanı yaşamasını arzu ediyoruz.'

BİZ GEÇMİŞİMİZİ DAHA İYİ İDRAK ETTİĞİMİZDE DAHA ADİL BİR DÜNYA DA TESİS EDİLMİŞ OLACAK

Başkan Taban'ın ardından AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Salman, 'Bir yandan müminlerin bayramı olan Cuma gününü kutlarken bir taraftan da nasıl bir ecdadın torunları olduğumuzu hocalarımızın anlatımlarıyla öğrendiğimiz, idrak ettiğimiz bir gün oldu. Bursa 1326 yılın fethedilmiş. Bursa'mızın fethinin 700'üncü yılını kutluyoruz. Yaklaşık bin yıl önce de atalarımız bu topraklara gelmişler ve bizlere emanet edene kadar bu toprakları bin yıl mücadele etmişler. Gerçekten ilahi kelimetullah davası adına yaptıkları bu mücadele içerisinde, o kadar kuvvetli, muhteşem yüzyılları yaşattıkları dönem içerisinde bir taraftan da daha adil, hakkaniyetli bir dünyayı tesis edebilmek için mücadele etmişler. Ecdadımız fetih ruhuyla hareket ederken, gittikleri her yeri de abad etmişler. Önce insanların kalplerini fethedip İslam'a ısındırmışlar. Tabi geçmişini bilmeyenler, geleceğini imar edemiyorlar. Ancak bize geçmişimiz bir dönem çok fazla anlatılmadı. Osmanlı devletinin en önemli devlet adamlarından olan İshak Paşa'yı biz rastgele bir İshak Paşa olarak bildik. Öğretilmedi. Belediye Başkanımıza bu noktada çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu önemsiyor. Önce geçmişimizi anlamamız lazım. Biz Selçuklu'yu da sahipleniyoruz, Osmanlı'yı da sahipleniyoruz, Cumhuriyeti de sahipleniyoruz. Hepsi bir. Zaten geçmişimizden aldığımız bu ilhamı önümüze koyduğumuzda, Cumhurbaşkanımızın koyduğu bir Türkiye Yüzyılı hedefi var. Daha adil bir dünya hedefi var. İnşallah biz geçmişimizi daha iyi idrak ettiğimizde daha adil bir dünya da tesis edilmiş olacak' dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ve yükselişinin denk geldiği dönemde, iki dönem sadrazamlık yaparak bu büyük devlete ve millete hizmet eden bu büyük devlet adamını anmak için burada olduklarını belirterek, 'İshak Paşa sadece bir devlet adamı olarak değil, bulunduğumuz bu mekan başta olmak üzere Anadolu ve Balkanlarda yaptırdığı pek çok eserle aslında bir vakıf insanı. Aynı zamanda Osmanlı'nın felsefesini temsil eden bir bakış açısı. Ecdadımız bir yeri sadece fethetmekle kalmamış, orayı maddi ve manevi anlamda imar etmiş. Bunun en güzel örneklerini sergileyen İshak Paşa'da İnegöl'ümüzden yetişmiş kıymetli bir değer. Devletten aldığını devletine ve milletine adamış bir gönül insanı. Yaptırdığı eserler bugün hala insanımıza hizmet ediyor. Bizim de bugün geçmişimizi iyi anlamamız, dersler çıkarmamız gerekiyor. Bu anlamda programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.