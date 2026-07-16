Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmur suyu ızgaralarında (mazgallarda) rutin bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa'nın 17 ilçesinde yağmur suyu ızgaralarında düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında ızgaralarda biriken çamur, rüsubat, yaprak ve çeşitli atıklar temizlenerek suyun akışını engelleyebilecek unsurlar ortadan kaldırılıyor.

Rutin olarak sürdürülen bakım çalışmalarıyla yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve yağmur suyu altyapısının verimli şekilde çalışması amaçlanıyor.

'ÇALIŞMALARIMIZI PROGRAM DAHİLİNDE SÜRDÜRÜYORUZ'

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Emre Oğulcan Cantimur, çalışmaların yıl boyunca planlı şekilde devam ettiğini belirterek şunları söyledi: 'Manisa'nın 17 ilçesinde ekiplerimizle rutin bakım ve temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yağmur suyu ızgaralarında zamanla biriken çamur, yaprak ve çeşitli atıklar suyun akışını engelleyerek tıkanıklıklara neden olabiliyor. Bu nedenle düzenli temizlik çalışmalarımızı aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da yağmur suyu ızgaralarına (mazgallara) ve sokaklara çöp atmama konusunda duyarlılık bekliyoruz.'

MAHALLE MUHTARINDAN ÇALIŞMALARA DESTEK

Merkezefendi Mahalle Muhtarı Kemal Yumuşak, yağmur suyu ızgaralarının düzenli olarak temizlenmesinin mahalle açısından önem taşıdığını belirterek, 'MASKİ ekipleri mahallemizde rutin olarak ızgara temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Özellikle yoğun yağışlarda suyun sağlıklı şekilde tahliye edilmesi açısından bu çalışmalar büyük önem taşıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan yeni yağmur suyu ızgaraları da mahallemize önemli katkı sağladı. Emeği geçen MASKİ ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum.' dedi.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Bölgede esnaflık yapan Ferdane Kaya, düzenli olarak yapılan temizlik çalışmalarının önemine dikkat çekerek, 'Yağmur suyu ızgaralarının düzenli temizlenmesi bizler için çok önemli. Yapılan çalışmalar sayesinde olası sorunların önüne geçileceğine inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Esnaf Mübeccel Yelkenci ise, 'Bu çalışmalar mahallemiz ve esnafımız için büyük önem taşıyor. MASKİ ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum' diye konuştu.