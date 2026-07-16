Ordu Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinlemek amacıyla ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Açıldığı günden bu yana birçok sorunun çözümüne katkı sağlayan Çözüm Merkezi ekipleri, vatandaşlarla birebir görüşerek talep, öneri ve beklentileri ilk ağızdan dinliyor. Bu kapsamda ekipler, Gülyalı, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

TALEPLER TEK TEK NOT EDİLEREK İLGİLİ BİRİMLERE AKTARILIYOR

Gerçekleştirilen görüşmelerde Ordu Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, iletilen talep ve sorunlar da tek tek kayıt altına alındı. Vatandaşlardan alınan geri bildirimler, değerlendirilmek ve çözüme kavuşturulmak üzere ilgili birimlere iletildi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, ilçe ziyaretlerine devam ederek hem belediye hizmetlerini yerinde anlatmayı hem de vatandaşların beklentilerini doğrudan dinlemeyi sürdürecek.