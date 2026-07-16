Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı ve Hendek'in uzun yıllar boyunca içme suyu ihtiyacını karşılayacak tarihi altyapı projesinde saha çalışmalarına hazırlanıyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Akyazı ve Hendek'in içme suyu geleceğini güvence altına alacak yaklaşık 1 milyar liralık altyapı yatırımında saha hazırlıklarını hızlandırdı. Toplam 135 kilometrelik içme suyu hattının ilk etabı olan Akyazı hattı için boru sevkiyatları başladı. Hızla başlayacak saha çalışmalarının ardından bölgede su kayıpları tarihe karışacak.

İlk kazmanın kısa süre içinde vurulmasının planlandığı proje kapsamında, Akyazı'da 9 mahalle, Hendekte ise 18 mahallenin alt yapısı baştan sona güçlü dönüşüme girecek.

Yaklaşık 1 milyar liralık yatırım kapsamında Akyazı'da Fatih, Cumhuriyet, Konuralp, Ömercikler, Gazi Süleyman Paşa, İnönü, Yunus Emre, Hastane ve Yeni Mahalle olmak üzere 9 mahalleye toplam 100 kilometre hat inşa edilecek.

Hendek'te ise Akpınar, Başpınar, Bayraktepe, Köprübaşı, Turanlar, Yeni, Akova, Çiftlik, Büyükdere, Rasimpaşa, Sarıdede, Çağlayan, Kemaliye, Mahmutbey, Dereboğazı, Yeşilköy, Nuriye ve Servetiye Mahallesi olmak üzere 18 mahalleye toplam 35 kilometre yeni içme suyu hattı kazandırılacak.

Toplam 135 kilometrelik modern altyapı ağı, bölgenin mevcut ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekte oluşacak nüfus artışı da dikkate alınarak projelendirildi.

SU KAYIPLARI AZALACAK, BASINÇ SORUNLARI SONA ERECEK

Yeni içme suyu hatlarının devreye alınmasıyla birlikte eski altyapıdan kaynaklanan su kayıpları önemli ölçüde azaltılacak. Şebekedeki basınç dengesizlikleri giderilecek, abonelere kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırılacak. Özellikle yaz aylarında artan tüketim nedeniyle Hendek'te zaman zaman yaşanan su temini sorunlarına da kalıcı çözüm sağlanacak.

Saha sevkiyatlarının başlamasıyla birlikte proje yeni bir aşamaya geçti. İlk etapta Akyazı'da inşa edilecek 100 kilometrelik içme suyu hattının imalatına kısa süre içerisinde başlanacak. Ardından Hendek etabına geçilerek iki ilçenin içme suyu altyapısı etaplar halinde yeniden inşa edilecek.