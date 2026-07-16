Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bizim Çocuk Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yeni bir müjde vererek, Geçit Mahallesi'nde özel bireyler ve otizmli çocuklar için yapılacak yaşam merkezinin temelinin önümüzdeki ay atılacağını açıkladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Boztepe Mahallesi'nde hayata geçirilen Bizim Çocuk Yaşam Merkezi'nin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katıldığı törenle yapıldı.

Törene, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, TRABİTAŞ Genel Müdürü Ali Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Genç, göreve geldikleri günden itibaren halkın mutluluğu, yaşam standartlarının daha iyi olması, sosyal alanlar, yeşil alanlar ve ulaşım gibi pek çok alanda çalışma yaptıklarını ancak eğitimi en önemli başlık olarak gördüklerini belirterek, 'Eğitimle ilgili ne kadar yaparsanız yapın azdır, daha fazlasını yapmak lazım. Çünkü güç bilgiyle beraber oluşuyor. Bilgi de eğitimle beraber oluşuyor. O nedenle biz yavrularımızın okul öncesinde okula daha iyi bir şekilde hazırlanabilmeleri açısından bu işe önem verdik. Çukurçayır bölgemiz, Boztepe'miz, Yenicuma'mız 60 bine yakın bir nüfusu barındırıyor. Burada ciddi bir ihtiyaç olması hasebiyle Çukurçayır'ımızdan başladık ama burada bırakmayacağız. Beşirli ve Pelitli bölgemizde yerimiz hazır, başlayacağız. Dolayısıyla Ortahisar'ımıza 3 tane kreşimizi kazandıracağız. Bugün ilkini hep beraber açıyoruz' dedi.

UZMAN EĞİTİM KADROSU

Başkan Genç, çocukların burada geleceğe hazırlanacağına vurgu yaparak, 'Burası sadece bir bakım evi değil. Çok kıymetli, bu işte uzman 8 öğretmenimiz var. Bu işin öğretmenliği uzmanlığı gerektiriyor. Çünkü çocuklarımızın o yaşta hazırlanması ayrı bir eğitimi, ayrı bir pedagojik formasyonu gerektiriyor. Ona ilişkin eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz var. Yine buradaki diğer mesai arkadaşlarımızla beraber 40 ile 70 ay aralığındaki yavrularımızı kreşimize alacağız. Onları okullara çok iyi bir şekilde hazırlayacağız. Burada tam gün eğitimimiz burada olacak, 58 yavrumuza hizmet edeceğiz. Çocuklarımızın bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişmelerini destekleyeceğiz. Montessori temelli öğrenme, robotik kodlama yani teknolojiyle ilk adımda buluşma, bilişim keşifleri, erken okur yazarlık çalışmaları, sanat ve tasarım atölyeleri, drama ve yaratıcı oyunlar, müzik ve ritim etkinlikleri, akıl ve zeka oyunları, doğa ve bahçe etkinlikleri ile hareket eğitimi ve spor oyunlarıyla beraber tam müteşekkil bir merkezimiz oluştu. Burada ayrı bir emek var. En iyisini yapacağız, sadece Trabzon'a değil Türkiye'ye örnek olacak dedik ve örnek bir proje hayata geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

GEÇİT MAHALLESİ'NDE TEMEL ATACAĞIZ

Bizim Çocuk Yaşam Merkezi ücretinin piyasa fiyatlarının yarısı oranında olduğunu da belirten Başkan Genç, şunları söyledi: 'Bu önemli bir destek. Ama kıymetli bir destek daha var; orada da pozitif ayrımcılığa gittik. Aslında her zaman bunu yapmamız lazım. Öncelikli gruplarda şehit ve gazi yakınlarımızı unutmuyoruz. Onlar bizim önceliğimiz. Ailesinde özel gereksinimli bireyler bulunan çocuklarımız, üç ve üzeri çocuk sahibi aileler, anne ve babası birlikte çalışan ailelerimizin çocukları, anne ve baba veya her ikisini kaybetmiş yavrularımız bizim önceliklerimiz. Özel bireyleri olan ailelerimiz için burada yüzde 15 ile 20 oranında kontenjanımız var. Onları ayrıca düşünmemiz lazım çünkü onlar baş tacı ve bize emanetler. Bu vesileyle şunu da ifade edeyim: çok yakın bir zamanda Geçit mahallemizde özel bireylerimiz ve otizmli yavrularımız için yaşam merkezimizin temelini inşallah önümüzdeki ay atıyoruz. Aslında çalışmalar başladı. Orayı da kısa sürede tamamlayıp hizmete alacağız inşallah.'